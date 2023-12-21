Кондратьев: новые преференции для фермеров ввели в Краснодарском крае

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 21 декабря рассказал, что в регионе продолжают вводить дополнительные меры поддержки аграрного сектора.

«В этом году Фонд микрофинансирования разработал новые преференции для начинающих фермеров – участников отбора на получение гранта «Агростартап». Она предусматривает более мягкие условия льготного финансирования. В рамках программы «Мой огород — мой бизнес» процентная ставка для индивидуальных предпринимателей составляет всего 2% годовых, для самозанятых — 1%», — сказал губернатор.

Он также отметил, что новые займы предоставляют на срок до 3 лет. Максимальная сумма для индивидуальных предпринимателей — 3 млн рублей, для самозанятых — 500 тыс. рублей.

Гранты «Агростартап» доступны на Кубани с 2019 года. Их выделяют по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Всего за это время 280 млн рублей получили 82 фермера, которые в основном занимаются овощеводством и животноводством.

Кроме того, для производителей сельхозпродукции доступен специальный сервис «Мой огород — мой бизнес». Он объединяет информацию о краевых конкурсах в области качества и выставках, а также о социальных контрактах и развитии агротуризма. На платформе можно создать дорожную карту получения государственных инструментов поддержки, получить консультацию специалистов Центра «Мой бизнес» по предпринимательству и воспользоваться услугами Инжинирингового центра на льготных условиях.

Всего в регионе за год на поддержку агропромышленного корпуса направили более 13 млрд рублей, которые распределили более чем по 40 направлениям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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