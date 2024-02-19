Кондратьев: новые питающие центы обеспечат энергоснабжение 35 тыс. жителей Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин 19 февраля ввели в эксплуатацию три крупных питающих центра.

«Это важные подстанции для Сочи, который только в прошлом году принял 7 млн отдыхающих. Питающие центры обеспечат надежное энергоснабжение 35 тыс. жителей и 40 соцобъектов — школ и детсадов, поликлиник и больниц. Современные объекты энергетики — залог комфорта жителей и туристов, новые возможности дальнейшего развития города не только как курорта, но и площадки для проведения различных форумов и фестивалей», — сказал глава региона.

Модернизированная подстанция «Адлер» и центры «Пасечная» и «Кудепста» расположены в самых густонаселенных районах Сочи — Центральном и Адлерском. Общий объем инвестиций составил около 3 млрд рублей.

Реконструкция подстанции «Адлер» стартовала в 2021 году, работы завершили в конце 2023 года. За это время установили два мощных силовых трансформатора, разъединители, программно-технический комплекс, а также ограничители перенапряжений.

Все технологические процессы автоматизировали — подстанциями можно управлять дистанционно, без постоянного присутствия персонала. Кроме того, установили современное оборудование, в том числе российского производства.

«Реконструкция подстанций позволила повысить надежность электроснабжения жителей Сочи, значимых для города объектов. Мы продолжаем работу в Краснодарском крае. В этом году Группа «Россети» направит на финансирование проектов в регионе почти 20 млрд рублей. Сочи остается в числе наших приоритетов. Также в фокусе внимания — создание новых энергетических мощностей для развития Краснодара и центральных районов Кубани», — сказал Андрей Рюмин.

Реконструкция позволила увеличить мощность подстанций до 210 МВА — это снизит перегрузку трансформаторов и исключит риски перебоев в электроснабжении.

«Важно и дальше снимать инфраструктурные ограничения и улучшать качество энергоснабжения. Решение вопроса энергодефицита — необходимость для дальнейшего развития Краснодарского края. Создание дополнительных мощностей — одна из составляющих роста нашей экономики, в том числе промышленности и санаторно-курортного комплекса», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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