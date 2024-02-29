Кондратьев: новые нацпроекты помогут повысить качество жизни кубанцев

Глава Краснодарского края прокомментировал предложения Владимира Путина о внедрении еще четырех новых национальных проектов – «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

По словам губернатора Кубани, нацпроекты ориентированы на создание новых объектов в регионах страны. Например, в Краснодарском крае за шесть лет благодаря нацпроектам построили десятки новых социальных объектов.

«Начали модернизацию ЖКХ, реконструировали сотни километров дорог. Оснастили наши школы и больницы современным оборудованием, причем не только в крупных городах – нам удалось достичь кардинального улучшения по многим сферам социально-экономической жизни края», — сказал Кондратьев.

Новые нацпроекты, которые в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию предложил запустить Владимир Путин, также важны для будущего Кубани, отметил губернатор.

Так, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» поможет достичь средней продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году. В дальнейшем планируется выйти на уровень «80 плюс». В Краснодарском крае продолжительность жизни выше, чем в ЮФО и России – 73,7 года.

Нацпроект «Кадры» поможет школьникам определяться с будущей профессией. С 2024 года во всех школах страны развернута система профориентации.

Нацпроект «Молодежь России» поможет консолидировать опыт в сфере молодежной политики. С 1 сентября 2024 года введут доплату в 5 тыс. рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. С 1 марта вдвое увеличат федеральную выплату классным руководителям и кураторам в колледжах и техникумах в малых городах – до 10 тыс. рублей.

Нацпроект «Экономика данных» направлен на внедрение цифровых госуслуг, формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и соцсферы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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