Кондратьев: новая поликлиника в Павловском районе примет до 250 детей в смену

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 июня проинспектировал ход строительства детской поликлиники в Павловском районе, которую возводят по нацпроекту «Здравоохранение».

На сегодняшний день строительные работы на объекте завершили более чем на 70%. Сейчас в здании идут отделочные работы, обустраивают инженерные сети. Также проводят благоустройство близлежащей территории.

«Это будет современное лечебное учреждение на 250 посещений в смену, в котором дети смогут получить качественную помощь. Для них обустроили просторные светлые кабинеты, закупили необходимое оборудование. Благодаря профильному нацпроекту мы строим и модернизируем объекты здравоохранения по всему краю», — подчеркнул глава Кубани.

Кроме того, губернатор оценил, в каких условиях тренируются воспитанники спортшколы «Виктория» в станице Павловской. Здесь действует Центр единоборств, построенный три года назад в рамках региональной программы по развитию физкультуры и спорта. В ближайшее время в нем пройдет первенство Краснодарского края по самбо.

«Самбо — это наше достояние, национальный вид спорта. Мы должны растить здоровое поколение, сильное духом. Создаем в крае для этого все условия, строим спорткомплексы. Важно, чтобы они были востребованы, в них занимались мальчишки и девчонки, а в будущем приводили туда и своих детей. Спорт учит уважению, воспитывает самые лучшие качества», — отметил Вениамин Кондратьев.

Также рядом с Центром единоборств три года назад оборудовали площадку для подготовки к сдаче нормативов ГТО. На закупку тренажеров и установку турников спортшкола получила более 1,5 млн рублей по нацпроекту «Демография». В рейтинге по реализации комплекса «Готов к труду и обороне» Павловский район занимает 5 место из 44 муниципалитетов Кубани.

По итогам рабочей поездки Вениамин Кондратьев отметил, что в Павловском районе созданы хорошие условия для того, чтобы здесь росли будущие чемпионы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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