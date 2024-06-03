Детский сад открыли в поселке Российском Краснодара по нацпроекту

Филиал детского сада № 1 на улице Тверской рассчитан на 100 мест.

Первые воспитанники уже ходят в учреждение, но комплектование сада продолжается — родители могут подать документы в МФЦ.

Всего в учреждении шесть групп для детей раннего и дошкольного возраста. Построили детский сад по нацпроекту «Демография».

Помимо групп для детей на первом этаже обустроили медицинский и пищевой блоки, на втором этаже — кабинеты учителя-логопеда и педагога-психолога и музыкально-физкультурный зал.

Во дворе учреждения предусмотрели все необходимое для отдыха на свежем воздухе, а на прогулочных площадках установили игровое оборудование и теневые навесы.

Всего в 2024 году в краевом центре планируют построить 35 соцобъектов — 11 школ на 13 тыс. 875 мест и 24 детских сада почти на 7 тыс. мест, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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