Детский сад на 80 мест открыли в Сочи

Новый детский сад построили на улице Партизанской по краевой госпрограмме «Развитие образования».

Детсад рассчитан на 80 мест, первых воспитанников он примет 3 июня.

Дополнительный корпус построили на территории детского сада № 125, посещать его будут дети от двух до шести лет. В новом детском саду создали все условия для инклюзивного образования для детей с особыми потребностями. Садик оснастили всем необходимым, в том числе игровым и спецоборудованием для работы в группах общеразвивающей и комбинированной направленности.

В открытии приняли участие председатель Горсобрания Сочи Виктор Филонов и заместители главы города, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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