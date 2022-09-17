Кондратьев: нет места лучше, уютнее и комфортнее Краснодарского края

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В краевом центре 17 сентября прошел большой концерт в честь 85-летия образования Краснодарского края.

В этот раз не было было звезд российской эстрады, только местные коллективы. Однако это не помешало жителям и гостям региона полностью заполнить всю Главную городскую площадь, где состоялось колоритное кубанское празднование. Торжество посетили более 10 тыс. зрителей.

С юбилеем всех жителей еще раз поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«Сегодняшний праздник объединяет в одну семью всех, кто родился на прекрасной кубанской земле, и тех, для кого она стала домом, местом для надежд и свершений. За 85 лет Краснодарский край переживал разные времена. Было немало испытаний — страшные годы войны, неопределенность перестройки, девяностые. Сегодня мы проходим через вызовы пандемии и санкций. Но трудности всегда делали Кубань только сильнее. И сейчас мы видим новые возможности для дальнейшего роста, делаем все для решения задач, обозначенных президентом страны. Вместе стремимся, чтобы в регионе было комфортно работать и учиться, строить будущее, создавать семьи. К своему юбилею наш любимый Краснодарский край подошел современным и успешным. И все это было бы невозможно без каждого из нас — шести миллионов жителей. Продолжая дело предков, прикладываем свои умения и таланты для того, чтобы Кубань гордо называла себя житницей, здравницей и опорой России. Спасибо за ваш труд, сопричастность к судьбе нашего края и страны. С праздником!» — сказал Вениамин Кондратьев.

От полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова приветственный адрес зачитал его заместитель Алексей Ермаков. В свою очередь от имени депутатов ЗСК жителей Кубани поздравил спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. От духовенства — митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев поручил провести концерт к юбилею края без звезд эстрады и салютов.