Кондратьев: несмотря на снижение температуры, угроза возникновения новых пожаров сохраняется

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 5 сентября на месте недавнего лесного пожара в Геленджике провел выездное заседание комиссии по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Глава Кубани сообщил, что с начала года в регионе случилось 22 лесных пожара, в результате пострадало более 135 га леса. Из них около 100 га пришлось на крупное возгорание в Геленджике, которое ликвидировали утром 31 августа.

«Несмотря на снижение температуры, угроза возникновения новых пожаров сохраняется. Усиленные меры безопасности должны действовать во всех муниципалитетах, в том числе ограничения на посещение лесов. Нужно держать ситуацию на контроле, проверять места отдыха людей и привлекать к ответственности нарушителей», — подчеркнул губернатор.

Он также поручил в течение месяца провести кадастровые работы и уточнить границы поселений во всех муниципальных образованиях.

«Для предупреждения лесных пожаров мы должны создать минерализованные полосы в каждом поселении. При этом они должны быть отражены не только на бумагах, в генпланах городов и станиц, а в реальной жизни», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в Геленджике нанес большой урон окружающей среде. Только на частичное восстановление леса уйдет 10 лет, а вернуть прежний вид получится минимум через 70.

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