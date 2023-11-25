Кондратьев: непогода в Краснодарском крае продлится до 27 ноября

С вечера 24 ноября на Кубани пошли ливни. В реках резко поднялся уровень воды. Губернатор Вениамин Кондратьев держит на контроле ситуацию с разгулом стихии в муниципалитетах.

Из-за сильных дождей оказались подтоплены дома и дворы. Спасатели всю ночь ликвидировали последствия непогоды в Горячем Ключе и Славянском районе. Работы по откачке воды продолжаются. Для этих целей привлекли 93 специалиста и 27 единиц техники.

«Позже комиссии начнут подворовой обход для оценки ущерба. Главы муниципалитетов регулярно докладывают об обстановке. По прогнозам непогода продлится до 27 ноября», — написал Кондратьев в Telegram.

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