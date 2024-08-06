Кондратьев: необходимо восстановить муниципальные детские лагеря по всей Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в рамках рабочей поездки посетил детский оздоровительный лагерь «Степные зори» в Кущевском районе.

По словам Кондратьева, в лагере созданы все условия, чтобы дети хорошо провели каникулы. Он подчеркнул важность воспитания здорового поколения.

«Считаю, что такие лагеря, где можно интересно и с пользой проводить время, должны быть в каждом муниципалитете. Необходимо создавать и восстанавливать их за счет краевого бюджета», ― добавил он.

Замгубернатора Анна Минькова отметила, что такие лагеря остались в 15 районах региона. Из краевого бюджета им выделили субсидию ― около 40 млн рублей на оздоровление детей. На Кубани свыше 1,3 млн детей, среди них более 760 тыс. ― школьники, добавила она. По ее словам, в лагерях для детей предусмотрена насыщенная программа: секции, образовательные проекты.

«Если мы будем поддерживать муниципальные лагеря, то получим разветвленную сеть учреждений оздоровления и отдыха, а значит и большой охват детей в каникулярное время», ― объяснила вице-губернатор.

Глава края пообщался с воспитанниками и вожатыми. В лагере отдыхает свыше 450 детей и подростков Кущевского района. В течение трех тематических смен проходят различные мероприятия. Особое внимание уделяют патриотическим акциям.

Кроме того, губернатор посетил школу № 1 им. Н.И. Кондратенко, построенную в 2022 году по госпрограмме «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». С начала учебного года за парты сядут свыше 900 учеников. Средняя наполняемость классов ― 25 человек. По словам главы Кубани, эта школа на одном уровне с лучшими учебными учреждениями Краснодара. Помимо технической составляющей, особое значение отводят нравственному воспитанию.

«Педагоги создали музей, центр детских инициатив и через эти формы раскрывают личности ребят, готовят людей с активной жизненной позицией. Такой и должна быть школа ― площадкой для успешного старта подрастающего поколения», ― отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев оценил кабинеты, столовую, спортивный и актовый залы, театральную студию. Также он обсудил с педагогами их профессиональные достижения и планы.

В образовательных учреждениях Кубани активно идет подготовка к новому учебному году. Так, 1 сентября учащихся примут порядка 1,3 тыс. школ, из них 75 построили за последние пять лет, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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