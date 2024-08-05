Дорожную разметку к 1 сентября обновят возле всех школ Краснодара

К началу учебного года возле всех школ обновят разметку и восстановят поврежденные дорожные знаки. Об этом 5 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он рассказал, что работы начали с пригорода и продвигаются в сторону центра города.

«Ни один пешеходный переход не останется незамеченным. Поскольку прошлым летом многие «зебры» наносили пластиком, в этом году их нужно лишь сделать ярче с помощью краски. Возле большинства новых школ разметкой занимаются застройщики. Это тоже часть нашего комплексного подхода к развитию территорий. Через три недели дептранс вместе с ГИБДД проведет финальную проверку. До 1 сентября обеспечим безопасный подход и подъезд к 119 зданиям наших образовательных учреждений», — написал Наумов в Telegram.

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