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Дорожную разметку к 1 сентября обновят возле всех школ Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dorozhnuyu-razmetku-k-1-sentyabrya-obnovyat-vozle-vseh-shkol-krasnodara
Дорожную разметку к 1 сентября обновят возле всех школ Краснодара
Фото t.me/emnaumov

К началу учебного года возле всех школ обновят разметку и восстановят поврежденные дорожные знаки. Об этом 5 августа сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он рассказал, что работы начали с пригорода и продвигаются в сторону центра города.

«Ни один пешеходный переход не останется незамеченным. Поскольку прошлым летом многие «зебры» наносили пластиком, в этом году их нужно лишь сделать ярче с помощью краски. Возле большинства новых школ разметкой занимаются застройщики. Это тоже часть нашего комплексного подхода к развитию территорий. Через три недели дептранс вместе с ГИБДД проведет финальную проверку. До 1 сентября обеспечим безопасный подход и подъезд к 119 зданиям наших образовательных учреждений», — написал Наумов в Telegram.

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