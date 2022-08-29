Кондратьев: необходимо ускорить замену лифтов при ремонте многоквартирных домов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 29 августа на совещании по реализации плана капремонта домов.

Глава региона отметил, что в этом году необходимо обновить 695 многоквартирных домов на общую сумму 2,9 млрд рублей.

«На сегодняшний день уже завершили 372 объекта, в 241 – продолжаем и в 82 домах еще не приступали к ремонтам. Необходимо ускоряться и завершить все запланированные работы до конца года», – сказал Кондратьев.

Гендиректор краевого фонда капитального ремонта Михаил Лысенко пояснил, что задержка возникла из-за некачественной работой подрядчиков. С семью организациями уже расторгли договоры.

«Включили их в реестр недобросовестных подрядчиков и взыскали порядка 60 млн рублей. Их направим на устранение недочетов», — сказал Лысенко.

Он добавил, что уже отремонтировали 54% многоквартирных домов. Еще 40% находятся в высокой степени готовности. На 82 объектах небольшие работы планируется завершить их до конца октября. В Сочи – до конца ноября.

Также Кондратьев поручил ускорить замену лифтов. Он отметил, что жильцы не должны месяцами подниматься пешком в свои квартиры.

Министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин рассказал, что пользоваться лифтом после замены или ремонта можно только после получения решения о вводе от Ростехнадзора. При этом в прошлом году из-за изменений в законодательстве ведомство не выполняло эти полномочия. Но сейчас этот вопрос уже урегулировали.

«Ростехнадзор вновь будет контролировать соответствие лифтов критериям безопасности, выдавать разрешения. И процесс запуска ускорится. Всего в 2022 году запланировали заменить 159 лифтов в 50 домах. На текущий момент смонтировали 80», – добавил Прошунин.

Кроме того, обсуждалось увеличение стоимости ремонта. С начала года минимальный размер взноса на капремонт вырос на 30%. Это связано с ростом цен на стройматериалы.

«Увеличение стоимости должно означать лишь одно – капитальный ремонт будет проводиться качественно и в срок. Иначе через 10 лет дома станут аварийными, и на расселение потратим в разы больше средств. Важно сделать все, чтобы жители Кубани ощущали на себе, что с обновлением многоквартирных домов, повышается и комфорт», – цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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