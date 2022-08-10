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В Краснодарском крае с начала года капитально отремонтировали крыши более 250 домов

Общество
10.08.2022 09:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-s-nachala-goda-kapitalno-otremontirovali-kryshi-bolee-250-domov
Видео канала «Кубань 24»

Сейчас выполнено 55% процентов от запланированных работ. На починку кровли из Фонда капитального ремонта выделили свыше 1 млрд рублей.

Треть домов, в которых будут проведены работы, находятся в Краснодаре. В 16 муниципалитетах план по ремонту крыш на 2022 год уже полностью закрыт. В числе таких территорий Абинский, Брюховецкий, Мостовский и Тимашевский районы. Всего в крае за этот год планируют привести в порядок кровлю 455 домов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае капитально отремонтировали 231 многоквартирный дом.

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