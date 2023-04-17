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Кондратьев: необходимо организовать праздничный концерт для каждого ветерана Великой Отечественной войны

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-neobhodimo-organizovat-prazdnichnyj-kontsert-dlya-kazhdogo-veterana-velikoj-otechestvennoj-vojny
Кондратьев: необходимо организовать праздничный концерт для каждого ветерана Великой Отечественной войны
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Проведение мероприятий в честь Дня Победы в регионе обсудили на расширенном заседании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На сегодняшний день формат проведения мероприятий к 9 Мая еще обсуждается. В текущей ситуации важно взвешенно подойти к вопросам безопасности. Тем не менее мы обязаны сделать так, чтобы каждый из участников Великой Победы почувствовал настоящий праздник. В прошлые годы хорошо себя зарекомендовали концерты во дворах ветеранов. Необходимо организовать подобные мероприятия и в этом году», — поручил Вениамин Кондратьев.

Ветеран Великой Отечественной войны Лидия Резниченко поблагодарила губернатора за решение о проведении концертов во дворах.

«Во время концертов во дворах все собираются семьями. Взрослые рассказывают детям о том, что это за праздник – День Победы. Я считаю, обязательно нужно проводить подобные мероприятия», — сказала Лидия Резниченко.

Во время общения участники Великой Отечественной войны отметили, что парады, концерты и праздничные акции увековечивают в памяти потомков Великую Победу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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