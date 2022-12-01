Вице-губернатором Краснодарского края стал Сергей Власов
Политика
01.12.2022 13:15
Распоряжение о его назначении подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Сергей Власов на новой должности будет отвечать за сферу строительства и курировать работу профильных департаментов и министерство ГО и ЧС региона.
Сергей Власов родился в сентябре 1991 года в Новгородской области. В 2013 году окончил Военно-космическую академию имени А. Ф. Можайского. С 2008 по 2019 год служил в Вооруженных силах РФ. С апреля 2020 года перешел на работу в главное управление строительства Краснодарского края и возглавил его в декабре 2021 года.
С марта 2022 года Власов был руководителем регионального департамента строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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