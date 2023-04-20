Кондратьев: нацпроекты дают возможность благоустраивать даже самые маленькие и отдаленные села

Владимир Путин 20 апреля провел совет по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. Глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Лариса Склярова рассказала о реализации нацпроектов в поселении. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ее выступление.

Глава Кубани согласился со словами Скляровой о важности нацпроектов для развития сельских поселений.

«Уверен, со словами Ларисы Арсентьевны, главы Новопавловского сельского поселения, согласится каждый, кто родился и вырос на селе. Сегодня, благодаря нацпроектам, у нас есть возможность развивать, благоустраивать, делать комфортными даже самые маленькие и отдаленные хутора, села. Спасибо нашему президенту за такую возможность и поддержку», — сказал Кондратьев.

На Кубани успешной формой участия населения в осуществлении местного самоуправления стал институт территориальных органов самоуправления. В крае действуют свыше 6 тыс. ТОС. Это советы микрорайонов, квартальных, домовых, уличных, станичных, хуторских и поселковых комитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Склярова в ходе совета по развитию местного самоуправления рассказала, что благодаря реализации нацпроектов, в сельских поселениях становится доступной квалифицированная медпомощь, благоустраиваются территории. Строятся и модернизируются детсады, школы, спортивные и культурные учреждения. В частности, в селе Кулешовка Белоглинского района возводится культурно-спортивный центр стоимостью порядка 100 млн рублей.