На строительство культурно-спортивного центра в Белоглинском районе направят 100 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин 20 апреля провел совет по развитию местного самоуправления в режиме видеоконференции. О реализации нацпроектов и господдержке сел рассказала глава Новопавловского сельского поселения Белоглинского района Лариса Склярова.

Она рассказала, что Новопавловское сельское поселение состоит из двух сел и хутора. В общей сложности там проживает 5 тыс. человек. В 90-е годы в селе не было возможности получить квалифицированную медпомощь и организовать детский досуг. В настоящее время, благодаря господдержке, села преображаются.

Склярова отметила, что благодаря реализации нацпроектов, дети посещают благоустроенные школы и детсады, занимаются спортом.

«Благодаря проекту «Современная школа» дети имеют возможность проектировать, моделировать изучать больше информационных технологий. Наши сельские школьники могут сегодня моделировать проекты зданий и сооружений, создавать макеты любой местности. Сегодня в селе можно получить высококвалифицированную медпомощь. Сейчас есть дистанционные приемы, выездные бригады, новые ФАПЫ и санавиация. В нашем поселении газифицировано 99% домов, заменена почти половина водопроводных сетей. Бурятся новые скважины, устанавливаются водонапорные башни, меняется уличное освещение», — сказала она.

По ее словам, эти изменения позволят молодым людям оставаться жить в селе.

«Когда мы построим культурно-спортивный цент в селе Кулешовка стоимостью порядка 100 млн рублей, в котором будет зал для спорта, для проведения культурных мероприятий, с выдвижной сценой, креслами, о наших талантах и успехах узнает вся Россия», — добавила Склярова.

Она также сообщила, что жители поселения активно включаются в совместную работу по благоустройству. Инициативное бюджетирование принесло в поселение порядка 20 млн рублей. В небольшом хуторе появилась современная скейт-площадка. Проект предложила группа активной молодежи, и он успешно прошел краевой конкурсный отбор. Это была первая такая площадка в Белоглинском районе. В настоящее время построили еще одну. Также победа в конкурсе на лучшую муниципальную практику позволила благоустроить два мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Новопавловском сельском поселении развивают и сельский туризм. Это позволит не только привлечь туристов, но и средства на развитие территорий.

Сейчас жители Краснодарского края в ходе голосования могут выбрать зеленые зоны для благоустройства. Всероссийское голосование проходит с 15 апреля по 31 мая на платформе 23.gorodsreda.ru. Территорию, которая наберет большего всего голосов, благоустроят в 2024 году по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда».

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