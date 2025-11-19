Кондратьев: наша задача — уйти от импорта в сельском хозяйстве

Главы Кубани Вениамин Кондратьев и Минсельхоза РФ Оксана Лут на выставке «ЮгАгро» оценили представленную продукцию российских и зарубежных производителей.

«Для повышения урожайности важно развивать селекцию сельскохозяйственных культур и активно сотрудничать с бизнесом. Также стремимся повысить осведомленность о цифровых технологиях в агрономии и вовлечь фермеров в этот процесс, чтобы они могли обмениваться опытом и внедрять инновации в свое производство», — отметила Лут.

Кондратьев обозначил в качестве ключевой задачи — уход от импорта в сельском хозяйстве. На выставке представили разнообразную отечественную сельхозтехнику, среди которой были единицы кубанского производства.

Губернатор Краснодарского края отметил, что для региона важно развивать семеноводство.

«В этом мы уже добились хороших результатов — наши поля на 100% засаживаются собственными посадочным материалом озимых культур и риса, на 50% — кукурузой и подсолнечником», — отметил Кондратьев.

Он также подчеркнул необходимость развития собственных производств для нужд АПК.

«Аграриям должно быть экономически выгодно заниматься сельским хозяйством. Особенно фермерам — они быстро реагируют на спрос, внедряют технологии и формируют современный облик отрасли», — написал губернатор Кубани в Telegram.

По его словам, фермерское хозяйство собирает треть всего урожая в регионе, что позволяет добиваться высоких результатов в условиях санкций и погодных условий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

