Главы Кубани и Минсельхоза РФ открыли выставку «ЮгАгро» в Краснодаре

Общество
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Международная выставка «ЮгАгро» начала работу в краевом центре. В ней принимают участие 600 ведущих российских и зарубежных производителей.

В этом году выставка 32 раз проходит в Краснодарском крае. В выставочном комплексе «Экспоград Юг» представили сельхозтехнику, оборудование и материалы для производства и переработки сельхозпродукции из России, Турции, Китая, Индии, Испании, Чехии и других стран.

В церемонии открытия международного события приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Они поприветствовали участников крупнейшей в стране выставки техники, оборудования и материалов для АПК.

Глава Минсельхоза РФ отметила, что «ЮгАгро» самая крупная выставка средств производства для растениеводства. Она выразила уверенность, что все участники выставки смогут найти полезные технологии для увеличения эффективности предприятий, а сельхозмашиностроители будут улучшать свои технологии в интересах АПК региона.

«Себестоимость всех составляющих растет, и вопрос технологичности средств производства механизации, средств защиты растений, удобрения, семян становится очень актуальным. Россия должна работать над себестоимостью своей растениеводческой продукции, чтобы наши продукты питания были доступны гражданам и мы были конкурентоспособными на внешнем рынке», — отметила министр.

По словам Вениамина Кондратьева, несмотря на засуху в северных районах региона, собрали 11,3 млн т зерна — такие показатели отчасти заслуга повышения технологичности регионального агропромышленного комплекса.

«При поддержке Правительства страны, Минсельхоза России за последние 5 лет кубанские аграрии приобрели около 7 тыс. единиц крупной сельхозтехники на сумму свыше 99 млрд рублей. Мы ценим такую поддержку. И для нас важно развивать предприятия, которые производят технику и оборудование для сельского хозяйства. Они сегодня представлены на выставке. Желаю всем ее участникам плодотворной работы, интересных контактов и взаимовыгодных соглашений», — отметил глава региона.

Выставку также посетили председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко и вице-губернатор Андрей Коробка. Как отметил Бурлачко, около 100 из 600 представленных на выставке производителей участвуют в ней впервые — это компании, которые занимаются выращиванием зерна и селекцией.

От Краснодарского края в «ЮгАгро-2025» участие принимают 19 предприятий, среди их экспозиций есть и достижения в области селекции и семеноводства.

Сейчас поля в крае уже засеваются на 100% отечественными семенами озимых культур и рисом, на 50% кукурузой и подсолнечником, на 15% сахарной свеклой.

Выставка будет работать до 21 ноября. В рамках деловой программы запланированы конференции, круглые столы, семинары, презентации и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

