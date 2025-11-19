Главы Кубани и Минсельхоза РФ открыли выставку «ЮгАгро» в Краснодаре

Международная выставка «ЮгАгро» начала работу в краевом центре. В ней принимают участие 600 ведущих российских и зарубежных производителей.

В этом году выставка 32-й раз проходит в Краснодарском крае. В выставочном комплексе «Экспоград Юг» представили сельхозтехнику, оборудование и материалы для производства и переработки сельхозпродукции из России, Турции, Китая, Индии, Испании, Чехии и других стран.

В церемонии открытия международного события приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Они поприветствовали участников крупнейшей в стране выставки техники, оборудования и материалов для АПК.

Глава Минсельхоза РФ отметила, что «ЮгАгро» — самая крупная выставка средств производства для растениеводства. Она выразила уверенность, что все участники выставки смогут найти полезные технологии для увеличения эффективности предприятий, а сельхозмашиностроители будут улучшать свои технологии в интересах АПК региона.

«Себестоимость всех составляющих растет, и вопрос технологичности средств производства — механизации, средств защиты растений, удобрения, семян — становится очень актуальным. Россия должна работать над себестоимостью своей растениеводческой продукции, чтобы наши продукты питания были доступны гражданам и мы были конкурентоспособными на внешнем рынке», — отметила министр.

По словам Вениамина Кондратьева, несмотря на засуху в северных районах региона, собрали 11,3 млн т зерна — такие показатели отчасти заслуга повышения технологичности регионального агропромышленного комплекса.

«При поддержке Правительства страны, Минсельхоза России за последние 5 лет кубанские аграрии приобрели около 7 тыс. единиц крупной сельхозтехники на сумму свыше 99 млрд рублей. Мы ценим такую поддержку. И для нас важно развивать предприятия, которые производят технику и оборудование для сельского хозяйства. Они сегодня представлены на выставке. Желаю всем ее участникам плодотворной работы, интересных контактов и взаимовыгодных соглашений», — отметил глава региона.

Выставку также посетили председатель Заксобрания края Юрий Бурлачко и вице-губернатор Андрей Коробка. Как отметил Бурлачко, около 100 из 600 представленных на выставке производителей участвуют в ней впервые — это компании, которые занимаются выращиванием зерна и селекцией.

От Краснодарского края в «ЮгАгро-2025» участие принимают 19 предприятий, среди их экспозиций есть и достижения в области селекции и семеноводства.

Сейчас поля в крае уже засеваются на 100% отечественными семенами озимых культур и рисом, на 50% — кукурузой и подсолнечником, на 15% — сахарной свеклой.

Выставка будет работать до 21 ноября. В рамках деловой программы запланированы конференции, круглые столы, семинары, презентации и мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

