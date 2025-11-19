В предгорных районах Кубани создадут семеноводческую зону для сахарной свеклы

Специализированную семеноводческую зону для сахарной свеклы планируют создать в 2026 году в южных предгорных районах.

Об этом сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка. По его словам, сформирован пока предварительный перечень территорий.

«Это живой процесс, он не останавливается. Если нужно больше, будем увеличивать. Нужно понимать, под что. Сегодня у нас сформировано под кукурузу и подсолнечник. Если мы понимаем, что сахарная свекла получит в южной предгорной зоне свое развитие, то там, конечно, будем устанавливать спецзону для сахарной свеклы», — пояснил Коробка.

На муниципальном уровне будут контролировать оборот семян и соблюдение режима пространственной изоляции. В 2026 году в крае создадут 27 семеноводческих зон для выращивания кукурузы и подсолнечника, пишут «Ведомости Юг».

Читайте также: семена риса кубанской селекции востребованы в РФ и за рубежом. Общая площадь чеков в этом году в регионе составила 116 тыс. га.

Подпишись, здесь всегда интересно.