Кондратьев: наша задача — помочь осужденным вернуться к нормальной жизни

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 30 марта в ходе координационного совещания.

Одним из главных вопросов совещания была помощь гражданам, которые отбыли наказание и планируют вернуться к нормальной жизни.

«Закон «О пробации в РФ» обязывает нас четко выстроить систему взаимодействия между всеми органами власти для помощи отбывшим наказание гражданам. Наша общая задача — помочь этим людям вернуться к нормальной жизни и стать законопослушными гражданами. У осужденных должна быть возможность получить образование, медицинскую помощь, освоить профессию», — сказал Кондратьев.

Профориентационные центры помогают заключенным в оформлении документов и проводят с ними профориентационные мероприятия, отметил начальник УФСИН РФ по краю Виктор Пестов.

«В крае действуют семь исправительных центров, на базе которых осужденные трудятся на местных промышленных и сельскохозяйственных предприятиях. Ежегодно более 3 тыс. человек получают трудовые навыки», — доложил Виктор Пестов.

Кроме того, освободившимся помогают на бытовом уровне — граждан без своего жилья принимают в центре социальной адаптации и в отделениях ночного пребывания, отметил министр труда и соцразвития региона Сергей Гаркуша. Они находятся при комплексных центрах соцобслуживания в Краснодаре, Курганинске, Новороссийске, Кропоткине и Туапсе.

«За прошлый год приняли 544 бывших заключенных, на 1 марта 2023 года оказана помощь 446 лицам. Их нахождение в учреждении — временное. Они получают помощь в восстановлении документов — СНИЛС, медполиса. При необходимости им помогают в установлении инвалидности, назначении пенсии», — цитирует Сергея Гаркуша пресс-служба администрации Краснодарского края.

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