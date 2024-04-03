Кондратьев: наша задача — не допустить нелегальную миграцию на Кубани

В Краснодаре провели координационное совещание по обеспечению правопорядка, в котором приняли участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин, вице-губернаторы, прокурор Краснодарского края Сергей Табельский и представители казачества.

Глава Краснодарского края отметил, что контроль за мигрантами на сегодняшний день является важнейшим фактором стабильности в регионе.

«Приезжая к нам, трудовые мигранты должны принимать культуру Краснодарского края и казачества, как свою. В прошлом году к нам приехали и остались 8 тыс. иностранцев», — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что все ветви власти в регионе должны понимать причины роста числа мигрантов, в том числе главную цель их прибытия — как живут, где работают и чем занимаются

Всего на Кубани сейчас находится около 80 тыс. мигрантов. С января им запретили работать по патентам во всех сферах экономики в регионе, кроме строительства. Этот запрет затронул деятельность около 7 тыс. иностранцев, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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