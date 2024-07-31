Кондратьев: наша талантливая молодежь сохраняет культуру и традиции Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил с участниками проектов арт-кластера «Таврида» полезные для региона инициативы. Встреча прошла 31 июля в «Доме книги» в Краснодаре.

В Крыму завершился Фестиваль молодого многонационального искусства, где делегация из 70 человек представляла кубанскую культуру и традиции. Новой точкой притяжения для активной и творческой молодежи станет здание бывшего «Дома книги», где участники фестиваля пообщались с губернатором и поделились планами на будущее.

Глава Кубани в обращении к молодежи подчеркнул, что ему интересно услышать впечатления от фестиваля, а самое главное — какие идеи они привезли с собой.

«Регулярно встречаюсь с молодежью, ребятами, которые строят карьеру в бизнесе, искусстве и научной деятельности. Возникает вопрос — какая из сфер важнее. Приоритета быть не может, мы должны вырастить, в первую очередь, гармоничных людей — бизнесменов, ученых, художников, артистов. Тех, у кого есть нравственные ценности, кто приведет наш регион и государство к успеху. Вы именно такие — будучи современными, не забываете наши кубанские корни, сохраняете культуру и традиции. Их многообразие вы представили на фестивале, где общались с молодежью со всей страны, встречались с известными людьми. Уверен, что вернулись вы другими — наполненными, авангардными, понимающими, как воплотить свои талантливые начинания. Интересно узнать о ваших впечатлениях и идеях, которые помогут сделать жизнь в крае лучше и насыщеннее», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Парни и девушки рассказали, как уже воплощают свои проекты в жизнь. Причем здесь же — в «Доме книги». С недавних пор это место стало арт-резиденцией для творческой молодежи. Такие же творческие площадки уже работают в Новороссийске и Геленджике.

Молодые люди предложили разные инициативы. Например, создать на базе арт-резиденции мультипликационную студию. Также звучали идеи, связанные с дизайном, кино и многим другим.

Вениамин Кондратьев в разговоре с молодежью отметил, что важно в погоне за новыми форматами не потерять веру, культуру и традиции.

«Искусство — это философия. Философия каждого художника, творца, поэта. Это его философия. Но если мы так уйдем в индивидуальность, как, например, ушли в Европе… И что они получили? Они считают это искусством. Не дай Бог нам такое получить. Поэтому, невзирая на вашу индивидуальность, не отказывайтесь от своих корней, от нашего традиционного искусства, нашей нравственности, духовности, культуры и веры», — добавил глава Кубани.

Юристы, экономисты, программисты в прошлом — теперь это люди, которые не побоялись поменять свой путь. Губернатор заключил, что всегда важно не отказываться от своей цели и мечты.

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