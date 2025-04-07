Кондратьев напомнил о подаче заявок на участие в проекте «Герои Кубани»

Сегодня последний день, когда участники СВО могут подать заявку на участие в кадровом проекте «Герои Кубани». В крае его реализуют по поручению президента.

«Сегодня завершается прием заявок для участия в кадровом проекте «Герои Кубани» для участников специальной военной операции. Подали документы почти 1,9 тыс. наших защитников. Уже через неделю начнут проходить тестирование. Президент страны Владимир Владимирович говорил, что они должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, общественном и муниципальном управлении, возглавлять предприятия. И мы должны дать им эту возможность, помочь построить карьеру в государственном и коммерческом секторах. Кандидаты, которые успешно справятся с испытаниями, продолжат обучение в Президентской академии и смогут пройти стажировку в органах власти и на предприятиях Краснодарского края», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Все подробности о проекте можно узнать на официальном сайте, там же можно и подать заявку. С 8 апреля все участники будут проходить тестирование и собеседование, основная образовательная программа начнется 1 сентября.

Читайте также: развитие системы поддержки ветеранов СВО обсудили в Москве.

Подпишись, здесь всегда интересно.