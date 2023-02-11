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Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Приморско-Ахтарского района и станицы Динской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-napomnil-o-80-j-godovshhine-osvobozhdeniya-primorsko-ahtarskogo-rajona-i-stanitsy-dinskoj
Кондратьев напомнил о 80-й годовщине освобождения Приморско-Ахтарского района и станицы Динской
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 февраля продолжил цикл публикаций, посвященных освобождению региона от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

«11 февраля 1943 года был полностью освобожден Приморско-Ахтарский район и станица Динская. К моменту освобождения после полугода оккупации в Приморско-Ахтарске был полностью разрушен бондарный завод, а от судоверфи остался лишь один склад», — написал Кондратьев в Telegram.

Глава региона отметил, что советские солдаты проявили невероятную силу воли и мужество, чтобы освободить эти территории. В боях за станицы и хутора погибли более 3,5 тыс. человек.

Приморско-Ахтарский район оккупировали в августе 1942 года. За почти полгода оккупации немецкие солдаты нанесли району колоссальный ущерб: разрушили медицинские и культурные учреждения, привели в упадок рыбную промышленность и животноводческое хозяйство, разграбили сельскохозяйственный инвентарь и семенные фонды.

Станицу Динскую немецкие войска оккупировали в августе 1942 года. Зимой активную борьбу с врагом начали вести партизанские отряды. Они сорвали отправку мужчин в Германию и спасли от разрушения железнодорожное полотно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Кондратьев рассказал о 80-й годовщине освобождения Брюховецкого района. С августа 1942 по февраль 1943 года Брюховецкий район находился в оккупации. С 1 по 10 февраля 1943 года район освобождали воины советской армии.

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