Кондратьев: налоговые льготы для IT-компаний продлим до конца 2027 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, какую поддержку оказывают IT-отрасли в регионе.

Глава Кубани отметил, что в крае продолжат создавать комфортные условия и сохранят действующие льготы для компаний IT-сферы. По его словам, эта отрасль крайне важна для безопасности всей страны.

«Среди действенных мер поддержки — увеличение размера инвестиционного налогового вычета, льготное кредитование, а также снижение налоговых ставок на доход по упрощенной системе налогообложения — ее продлим до 31 декабря 2027 года», — сообщил Вениамин Кондратьев.

Льготы по налогу на прибыль для IT-компаний действуют в крае уже два года. Их могут получить около 1,5 тыс. организаций и более 4,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Так, если объектом налогообложения являются доходы, то ставка уменьшается с 6% до 1%. Если речь идет о доходах, уменьшенных на величину расходов, налоговая ставка снижается с 15% до 5%.

Губернатор подчеркнул, что за время действия краевого пакета преференций число компаний в IT-сфере на Кубани выросло на треть — до почти 2 тыс.

«Все экономические показатели также выросли. Объем услуг в отрасли прибавил 10%. Инвестиции в основной капитал приросли на 20%. Среди мер поддержки IT-сферы также такие федеральные преференции, такие как льготная ипотека, гранты», — цитирует Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

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