Кондратьев наградил победителей Кубка губернатора по боевому самбо

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал турнира на Кубок губернатора Краснодарского края прошел 1 октября на главной арене «Баскет-холла». Заслуженные награды самбистам вручил губернатор Вениамин Кондратьев.

Поддержать спортсменов также прибыли президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, вице-губернатор Александр Власов и министр спорта края Серафим Тимченко.

«Самбо — российский вид спорта, с нашим характером, философией, жизненными принципами и силой духа. Уважением к сопернику и стремлением победить. Рад, что самбо в крае активно развивается, все больше ребят начинают заниматься этим видом спорта. Сегодня наши ребята завоевали 16 медалей. Поздравляю с успешным выступлением и желаю дальнейших успехов», — сказал Вениамин Кондратьев.

В турнире участвовали 28 спортсменов в 7 весовых категориях. В итоге представители Краснодарского края завоевали 16 медалей.

«Хочу поблагодарить за то, что турнир с участием сильнейших спортсменов проходит именно на кубанской земле. Край — лидер в стране по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». Это возможность для детей прийти в школу и заниматься в секциях самбо, которых в регионе становится все больше», — отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В проекте «Самбо в школу» в Краснодарском крае участвует более 330 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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