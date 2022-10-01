Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев наградил победителей Кубка губернатора по боевому самбо

Спорт
01.10.2022 17:50
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-nagradil-pobeditelej-kubka-gubernatora-po-boevomu-sambo
Кондратьев наградил победителей Кубка губернатора по боевому самбо
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Финал турнира на Кубок губернатора Краснодарского края прошел 1 октября на главной арене «Баскет-холла». Заслуженные награды самбистам вручил губернатор Вениамин Кондратьев. 

Поддержать спортсменов также прибыли президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, вице-губернатор Александр Власов и министр спорта края Серафим Тимченко.

«Самбо — российский вид спорта, с нашим характером, философией, жизненными принципами и силой духа. Уважением к сопернику и стремлением победить. Рад, что самбо в крае активно развивается, все больше ребят начинают заниматься этим видом спорта. Сегодня наши ребята завоевали 16 медалей. Поздравляю с успешным выступлением и желаю дальнейших успехов», — сказал Вениамин Кондратьев.

В турнире участвовали 28 спортсменов в 7 весовых категориях. В итоге представители Краснодарского края завоевали 16 медалей.

«Хочу поблагодарить за то, что турнир с участием сильнейших спортсменов проходит именно на кубанской земле. Край — лидер в стране по реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу». Это возможность для детей прийти в школу и заниматься в секциях самбо, которых в регионе становится все больше», — отметил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В проекте «Самбо в школу» в Краснодарском крае участвует более 330 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: кубанский атлет Федор Дурыманов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по боевому самбо.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
В Краснодаре на трех участках улицы Восточно-Кругликовской изменят схему движения
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Речь Путина о присоединении Донбасса и других освобожденных территорий длилась 38 минут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  2. Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста по делу о фейках о ВС РФ
  3. В Темрюкском районе рабочие в поле нашли «мину-лягушку» времен войны
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. В Краснодаре 5 октября включат сирены, предупреждающие об опасности
  6. Объясняем.рф: ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях