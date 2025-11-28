Краснодарский край с начала года посетили более 16,5 млн туристов

Лучших представителей лечебно-оздоровительного, гастрономического, винного, промышленного, познавательного и событийного туризма наградили на 20-й торжественной церемонии конкурса «Курортный Олимп». В ней принял участие губернатор Вениамин Кондратьев.

Кубань — главный курортный регион страны, этот статус край заслуживал долгим и упорным трудом. К услугам отдыхающих более 11 тыс. отелей, гостиниц, гостевых домов, из которых почти 500 — с 4 или 5 звездами. Строительство современных комплексов продолжается.



«Мы открыли свои двери для наших гостей 1 марта 2025 года. Активный был летний сезон, наши ожидания оправдались. У нас было большое количество гостей как иностранцев, так и из России. Очень много тех, кто к нам вернулся повторно, получив тот уровень сервиса и стандартов, которые они ожидают от отеля с 5 звездами», — делится операционный менеджер гостиничного комплекса «Гранд Каскад» Юнона Польшина.

Итоги года в санкур отрасли традиционно подвели на профессиональном конкурсе. Каждый участник ежедневно вкладывает в свою работу душу. Благодаря их труду Краснодарский край с каждым годом все прочнее укрепляет позицию главного и самого гостеприимного курортного региона России. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань — это в первую очередь про радушие, поэтому люди хотят возвращаться.

«Вы лидеры туристического гостеприимства. Средства размещения могут быть разными, но все они одинаково высокого качества. Вы настоящие профессионалы, спасибо за это южное гостеприимство», — отмечает Кондратьев.

Этот год для санаторно-курортной отрасли Кубани стал годом испытаний и вызовов, но без трудностей не бывает роста. Разлив мазута в Черном море и закрытие 150 пляжей Анапы и Темрюкского района стали толчком к развитию альтернативных направлений. Детский туризм, здравницы, санатории доказали, что отдыхать в курортных городах можно и без моря. Губернатор отметил, в 2025-м Кубань посетили более чем 16,5 млн туристов. Достигнуть такого результата в непростой год удалось в первую очередь с помощью людей, которые верили в лучшее и ждали гостей.

«Это очень хороший результат при учете непростых условий. Представителям анапского гостеприимства хочу сказать слова огромной благодарности за то, что не сдались, искали способы, как сделать все возможное, чтобы в Анапу приехали отдыхающие», — подчеркивает глава края.

Отельер Олег Бузунов открыл свое «Лето» в Анапе в 2017 году. За восемь лет номерной фонд вырос с 60 до 140 номеров. В 2024-м в гости к Олегу приехали более 5 тыс. туристов. В этом году их число сократилось в четыре раза, но опускать руки персонал не стал.

«Было желание работать, оказывать услугу нашим постоянным гостям, которые к нам очень многие вернулись, не растерять коллектив. Была поддержка, которая оказана на региональном уровне, она сыграла большую роль», — говорит владелец отеля в Анапе Олег Бузунов.

Фонд микрофинансирования Краснодарского края выдал отельеру кредит под низкий процент. Благодаря региональной программе на компенсацию операционных расходов Олег получил 6,5 млн рублей. С такой поддержкой «Лето» сможет пережить зиму. Анапский бизнес остался на плаву вопреки обстоятельствам. При этом краевые власти не забывали вкладываться и в процветающие направления.

«За последние 5 лет уровень инвестиций в отрасль увеличился в 35 раз. Это стало возможным благодаря политике, которая реализует федеральный центр, благодаря поддержке региона, благодаря вашему каждодневному труду», — рассказывает председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Краснодарский край — это уже давно не только Черное и Азовское моря. Это множество видов и направлений туризма. Гостей Кубани ждут винодельни, пешие маршруты, гастрономические туры, термальные источники, горнолыжные трассы и еще много всего интересного. Губернатор отметил, что регион — туристический калейдоскоп, где главные краски создают более 100 тыс. работников индустрии гостеприимства.

«Главное, чтобы все, кто к нам приехал отдохнуть, снова захотели вернуться. Очень важно, чтобы мы никого не потеряли, а только росли. У нас богатый на туристические направления регион — гастрономический, винный, промышленный, сельскохозяйственный и другие виды туризма», — отмечает Кондратьев.

Этот год для главного конкурса туриндустрии региона особенный — юбилейный. За 20 лет лауреатами стали 770 представителей и предприятий санкур отрасли. Среди первых в 2005 году была Анна Патракова. Тогда она стала лучшим администратором, а уже сегодня начальник службы приема размещения курортного комплекса. В этом году уже сотрудница Анны стала лучшей горничной. Олимпийцев дипломами и памятными статуэтками наградил губернатор.

«Курортный Олимп» — это возможность открыть для себя новые точки на карте Кубани. Конные клубы, глэмпинги, пятизвездочные отели, санатории, шато. В Краснодарском крае есть на что посмотреть не только туристам, но и жителям.

