Кондратьев наградил лучших строителей Краснодарского края

В честь профессионального праздника в филармонии им. Г. Ф. Пономаренко прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали строителей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что строительство ― один из флагманов кубанской экономики. Так, в этой сфере находятся 220 соцобъектов ― 50 детских садов, 38 школ, 37 спорткомплексов, 21 поликлиника, а также 14 ФАПов и 12 зданий врача общей практики. По его словам, эти масштабы превышают и олимпийский период.

«Спасибо всем, кто работает в этой сфере ― каменщикам, малярам, плотникам, столярам, крановщикам. Вы создаете новый облик городов и станиц. Строите то, что останется после нас, за что дети и внуки скажут спасибо. Благодарю за правильный подход к делу, за неравнодушие и ответственность», ― добавил Кондратьев.

Строительная отрасль ― гордость региона, подчеркнул председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Так, строятся ЖК, предприятия ЖКХ и промышленности, соцобъекты. Краснодарский край выглядит все лучше и лучше, а жизнь кубанцев становится комфортней.

«Регион занимает лидирующие позиции по вводу жилья. По итогам всероссийского рейтинга ― второе место после Московской области. Темпы в этом году точно сохраним. И жилье это качественное, построенное по высоким технологиям», ― отметил Бурлачко.

Губернатор и председатель ЗСК вручили награды лучшим работникам строительной сферы. Свыше 30 человек получили медали, грамоты, почетные звания, благодарности и ценные подарки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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