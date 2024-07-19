Кондратьев наградил лучших работников Абинского электрометаллургического завода

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев накануне профессионального праздника металлургов поздравил специалистов завода в Абинске.

Благодаря стремительному развитию металлургии и металлообработки Краснодарский край, помимо житницы, стал и кузницей России, подчеркнул Кондратьев.

«Наши заводы стоят в одном ряду с уральскими гигантами. Такие компании дают региону социальную, экономическую и производственную стабильность», ― отметил губернатор.

По словам главы Кубани, каждый из специалистов отрасли вносит вклад в металлургическую славу края. Вместе с депутатом Госдумы Иваном Демченко он наградил лучших работников.

«Желаю всем, кто свою жизнь посвятил этому нелегкому труду, счастья, здоровья и благополучия семьям», ― написал Кондратьев в Telegram.

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