Кондратьев наградил лучших медиков Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 июня принял участие в торжественном мероприятии ко Дню медицинского работника.

Глава региона отметил, что День медицинского работника — это еще один повод поблагодарить медиков.

«Брать ответственность за другого человека — это всегда подвиг, а вы это делаете каждый день, опираясь на профессионализм, опыт и талант, через свою душу и сердце пропускаете чужую боль. Сегодня в крае 70 тыс. врачей, медсестер, фельдшеров и санитаров. Мы гордимся нашим современным и высокотехнологичным здравоохранением. Одновременно строим 19 поликлиник, ВОПы и ФАПы. Готовимся к открытию второй очереди ККБ им. Очаповского. Направляем значительные средства ради того, чтобы жители региона имели все необходимое для сохранения здоровья, полноценно жили и трудились. Спасибо, что помогаете в этом. С вами вместе мы отвечаем за благополучие кубанцев», — сказал губернатор.

По словам Вениамина Кондратьева, поддержка медработников остается безусловным приоритетом на Кубани. Для медиков за счет краевого бюджета приобрели более 200 служебных квартир. Еще около 300 медиков получили по 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке.

Также медработников с профессиональным праздником поздравил председатель ЗСК Юрий Бурлачко. После этого представителям отрасли вручили награды.

Орденом Пирогова наградили министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова, первого заместителя главного врача ККБ №1 Игоря Полякова и заместителя главного врача по медчасти ККБ №1 Елену Космачеву.

Более 20 медработников наградили почетными званиями «Заслуженный работник здравоохранения РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения Краснодарского края», медалями Луки Крымского и «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III степени, а также грамотами ЗСК.

Также 12 медиков наградили региональной премией «Дорога жизни», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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