Кондратьев поздравил медиков Кубани с профессиональным праздником

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

«Поздравляю всех медиков Кубани с профессиональным праздником! Вы посвятили себя благородному и ответственному делу — лечите людей от болезней, помогаете вернуть здоровье, даете надежду», — написал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что работа медиков – незаменимый, благородный, но тяжелый труд, который по силам только людям с большим сердцем.

«Особая благодарность тем, кто сегодня на дежурстве — в больницах, роддомах, бригадах «скорой помощи» и военных госпиталях. Спасибо каждому за профессионализм, отзывчивость и чуткость. Счастья, здоровья и благополучия!», — добавил губернатор.