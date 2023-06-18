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Кондратьев поздравил медиков Кубани с профессиональным праздником

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-pozdravil-medikov-kubani-s-professionalnym-prazdnikom-2
Кондратьев поздравил медиков Кубани с профессиональным праздником
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня.

«Поздравляю всех медиков Кубани с профессиональным праздником! Вы посвятили себя благородному и ответственному делу — лечите людей от болезней, помогаете вернуть здоровье, даете надежду», — написал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он отметил, что работа медиков – незаменимый, благородный, но тяжелый труд, который по силам только людям с большим сердцем.

«Особая благодарность тем, кто сегодня на дежурстве — в больницах, роддомах, бригадах «скорой помощи» и военных госпиталях. Спасибо каждому за профессионализм, отзывчивость и чуткость. Счастья, здоровья и благополучия!», — добавил губернатор.

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