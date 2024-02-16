Кондратьев: набережную вдоль реки Адагум в Крымске благоустроят к сентябрю

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в соцсетях рассказал о благоустройстве общественного пространства в Крымске.

Проект благоустройства набережной победил в рейтинговом голосовании — в нем учли все пожелания местных жителей.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» на набережной установят спортивные и игровые площадки, оборудование для которых будет кубанского производства, как и малые архитектурные формы.

Кроме того, оборудуют места с навесами, видовым амфитеатром и смотровой площадкой. Отделку беседок и территории, а также декоративные ограждения изготовят из натурального дерева, проектом предусмотрено вертикальное озеленение.

«Уверен, обновленная набережная станет любимым местом для семейного отдыха. Именно такими — комфортными и благоустроенными — мы стремимся сделать общественные пространства во всех городах и районах края. Всего же до конца этого года планируем благоустроить 104 зеленые зоны — парки, скверы, набережные, а также дворовые территории», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

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