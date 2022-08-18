Кондратьев: на защищенность школ в крае в 2022 году направили более 1 млрд рублей

Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил 18 августа на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае.

Губернатор сообщил, что впервые с начала пандемии линейки 1 сентября будут проходить в присутствии родителей и гостей.

«Безопасность должна быть на самом высоком уровне. Особое внимание — антитеррористической защищенности и противопожарному состоянию школ. В этом году мы направили более 1 млрд рублей на установку в образовательных учреждениях тревожных кнопок, металлодетекторов, систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани добавил, что необходимо проинструктировать сотрудников охранных предприятий, обеспечивающих безопасность в школах. Он рассказал, что в День знаний на Кубани будут дежурить более 10 тыс. сотрудников полиции, казаков и дружинников. Также в школах организуют работу медработников.

«Важный момент — безопасность учеников в пути. Нужно следить, чтобы дороги к школам не были полосами препятствий. Тротуары, трассы должны быть отремонтированы, автобусы — ходить по расписанию в течение всего года», — сказал Кондратьев.

Начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Владимир Андреев отметил, что полиция ведет усиленный мониторинг. Сейчас проверяют трассы возле школ, школьные автобусы, водителей. Андреев добавил, что все образовательные учреждения обеспечены тревожными кнопками.

«За сутки до начала мероприятий обследуем объекты. В первую очередь, с кинологами проверим школы» — сказал начальник ведомства.

Начальник Управления ФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин заключил, что службы готовы реагировать на каждый сигнал о нештатной ситуации, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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