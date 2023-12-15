Кондратьев на выставке «Россия» назвал главные достижения Краснодарского края

На выставке «Россия» в Москве 15 декабря проходит масштабное представление Кубани. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев лично посетил стенд региона.

По словам губернатора, за последние 5 лет в крае открыли 123 отеля и еще 46 инвестпроектов в работе. Общая сумма инвестиций — около 480 млрд рублей. Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае.

«В этом году примем 18 млн туристов — это исторический рекорд. Теперь Кубань по праву считается еще и кузницей юга России. Работают 6 промпарков, региональный Фонд развития промышленности с объемом 6 млрд рублей. Это позволяет открывать современные производства, создавать рабочие места», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, экономика края устойчива к любым вызовам. За последние 6 лет ВРП увеличился почти на 40% — с 2,4 трлн до 3,9 трлн рублей.

«Краснодарский край входит в топ-5 регионов-лидеров страны по инвестпривлекательности. Сегодня в стадии реализации 500 крупных проектов на рекордную сумму в 2,8 трлн рублей», — рассказал Вениамин Кондратьев.

Кроме того, на Кубани в течение 5 лет на реализацию нацпроектов выделили более 260 млрд рублей. Это позволило построить 58 школ и 61 детский сад, 50 спортобъектов, благоустроить 1,3 тыс. парков и скверов.

Глава региона подчеркнул, что благодаря вниманию руководства страны, в крае строят новые скоростные магистрали. Уже сданы Дальний Западный обход Краснодара, обход Анапы, участок трассы М-4 «Дон» в районе Геленджика. Сейчас идут работы на новой дороге, которая соединит Дальний Западный обход и Крымский мост. Выделили средства на строительство обхода Адлера и развязки на трассе между Новороссийском и Анапой.

Одно из ключевых достижений региона — создание собственной селекции семян. Импортозамещение по пшенице составляет 100%, по семенам свеклы и кукурузы — от 30% до 40%. Каждую десятую булку хлеба в стране произвели из кубанской пшеницы, подчеркнул губернатор.

Кубанские виноделы — лидеры по производству российского вина и шампанского. В этом году произвели больше 270 млн бутылок, в том числе 82 млн бутылок игристых вин. Всего за последние 6 лет в крае произвели 1,5 млрд бутылок вина и шампанского, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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