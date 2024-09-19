Кондратьев: на улицы Краснодара выйдут еще 20 новых трамваев

Односекционные вагоны для краевой столицы приобрели в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что все новые трамваи оснащены кондиционерами и адаптированы для маломобильных граждан. Вместимость вагонов — до 120 пассажиров.

«Завтра в Краснодаре запустят 20 новых трамваев. До конца года в краевую столицу привезут еще 20 трамваев», — написал Кондратьев в Telegram.

По словам главы края, с начала года в города региона приобрели 16 белорусских электробусов, 15 троллейбусов с автономным ходом и 141 автобус на газомоторном топливе. Практически вся закупленная техника уже работает на муниципальных маршрутах в Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Геленджике.

На линиях уже 121 автобус в Сочи, по 10 в Новороссийске и Геленджике. Весь транспорт работает на компримированном природном газе, снижающий выбросы углекислого газа в атмосферу.

В Краснодаре курсируют уже семь электробусов. В Сочи готовят к выпуску девять электробусов. Главная особенность такого транспорта — его экологичность, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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