Кондратьев: на строительство соцобъектов в 2024 году выделяем 39,7 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 июня в ходе сессии ЗСК обсудил с депутатами финансирование объектов здравоохранения и образования.

«На строительство объектов здравоохранения и образования дополнительно выделяем 3,8 млрд рублей, а всего в 2024 году предусмотрено 39,7 млрд. Это в 1,6 раз больше, чем в 2023 году. Часть этих средств пойдет на проектирование и строительство новых поликлиник», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что на эти цели направят 9,3 млрд рублей, еще 881 млн рублей пойдут на проекты и монтаж помещений для офисов ВОП и ФАПов.

«Также 3,8 млрд рублей добавили на строительство учреждений образования. Только в этом году мы передадим детям 17 школ и 43 детских сада. Для сравнения: за период с 1995 по 2015 годы было построено 11 школ в крае. Темп строительства социальных объектов у нас сейчас выше, чем в олимпийский период», — отметил Кондратьев.

Кроме того, увеличили финансирование и для оснащения новых школ и детских садов — на это направят более 1,4 млрд рублей. На капремонт детских садов и школ выделили 2,4 млрд рублей.

На решение проблемы обманутых дольщиков из бюджета в федеральный Фонд развития территорий выделили почти 650 млн, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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