Кондратьев: на реализацию 28 госпрограмм на Кубани направят 498,5 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что в 2024 году в регионе реализуют 28 государственных программ.

Глав Кубани подчеркнул, что краевой бюджет, как и в прошлые годы, останется соцориентированным.

«В 2024 году на реализацию 28 государственных программ региона направим 498,5 млрд рублей. Из них 236,2 млрд рублей — около половины — выделим на медицину и образование, социальную поддержку жителей», — сказал Вениамин Кондратьев.

Так, финансирование региональной программы по развитию здравоохранения в этом году составит около 80 млрд рублей. Средства поступят на оказание специализированной медицинской и скорой помощи, обеспечение граждан бесплатными и льготными лекарствами.

По программе развития образования в крае выделят порядка 90 млрд рублей на обеспечение младшеклассников и детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным питанием, компенсацию оплаты жилья, коммунальных платежей и выплаты учителям в сельской местности. Кроме того, эти средства предусмотрели на выплаты студенческих стипендий, доплату педагогам за классное руководство, обновление материально-технической базы и капремонт учреждений.

Согласно программе «Социальная поддержка граждан» в этом году более 67 млрд рублей направят в том числе на поддержку семей и детей, пожилых и малоимущих жителей, инвалидов.

По краевой программе комплексного развития сельских территорий свыше 340 млн рублей выделят на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в малых населенных пунктах, и организацию коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в этом году порядка 7,6 млрд рублей предусмотрели для финансирования региональной программы по развитию транспорта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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