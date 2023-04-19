Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кондратьев: на Радоницу в Краснодарском крае усилят меры безопасности

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-radonitsu-v-krasnodarskom-krae-usilyat-mery-bezopasnosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Кондратьев: на Радоницу в Краснодарском крае усилят меры безопасности
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин провели совещание по обеспечению правопорядка.

В Радоницу православные христиане поминают усопших близких. Глава региона напомнил о том, что на Кубани по традиции работодателям рекомендовали сделать 25 апреля выходным днем.

«Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы. Прошу обеспечить там дежурство сотрудников полиции и казаков. Кроме того, люди не должны стоять в пробках на подъездах к кладбищам», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил ответственным службам продумать схему движения транспорта с учетом опыта организации логистики прошлого года, чтобы избежать пробок на дорогах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 3 апреля подписал документ, согласно которому 25 апреля в регионе объявляется нерабочим днем. Планируется, что почти 700 кладбищ, которые расположены на территории Краснодарского края, посетит более 1 млн человек.

Статьи
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Можно ли помочь наркоману? Симптомы ломки
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Соблюдайте 7 правил доктора Мясникова, чтобы спать как младенец
Что делать, если сгорел на солнце?
Что делать, если сгорел на солнце?
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Сериал «Король и Шут»: за дружбу и музыку прощаешь огрехи в сюжете
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Роскомнадзор утвердил: каковы критерии оценки ЛГБТ-пропаганды?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Смерш» — что вы знаете о легендарном подразделении советской контрразведки
  2. Фура с лопнувшим колесом протаранила легковушку на трассе в Динском районе
  3. На Кубани полицейские остановили «Газель», перевозившую 23 пассажиров на табуретках
  4. Пять лет условно за хищение 6 млрд рублей дал суд экс-руководителю краснодарского банка «Крыловский»
  5. Суд обязал собственника провести реставрацию «Мавританского дома» в Краснодаре
  6. Фермеры не смогли обжаловать решение суда об изъятии чайных плантаций в Сочи в пользу РФ
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях