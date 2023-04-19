Кондратьев: на Радоницу в Краснодарском крае усилят меры безопасности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и начальник УФСБ России по Краснодарскому краю Сергей Захарихин провели совещание по обеспечению правопорядка.

В Радоницу православные христиане поминают усопших близких. Глава региона напомнил о том, что на Кубани по традиции работодателям рекомендовали сделать 25 апреля выходным днем.

«Многие жители края в этот день пойдут на кладбища, в храмы. Прошу обеспечить там дежурство сотрудников полиции и казаков. Кроме того, люди не должны стоять в пробках на подъездах к кладбищам», — сказал глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил ответственным службам продумать схему движения транспорта с учетом опыта организации логистики прошлого года, чтобы избежать пробок на дорогах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Вениамин Кондратьев 3 апреля подписал документ, согласно которому 25 апреля в регионе объявляется нерабочим днем. Планируется, что почти 700 кладбищ, которые расположены на территории Краснодарского края, посетит более 1 млн человек.