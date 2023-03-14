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Кондратьев: на полигон в хуторе Копанском ежегодно вывозят почти 600 тыс. тонн мусора

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kondratev-na-poligon-v-hutore-kopanskom-ezhegodno-vyvozyat-pochti-600-tys-tonn-musora
Кондратьев: на полигон в хуторе Копанском ежегодно вывозят почти 600 тыс. тонн мусора
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Глава Кубани вместе с мэром краевой столицы Евгением Наумовым 14 марта осмотрел мусорный полигон в хуторе Копанском Краснодара.

«В краевом центре и пригородах проживает более 1,5 млн человек, и население продолжает расти. Сейчас ежегодно на полигон вывозят почти 600 тыс. т мусора, при проектной мощности, рассчитанной на 450 тыс. т в год. Очевидно, что нынешней инфраструктуры уже недостаточно. Необходимо ее грамотное расширение с использованием современных инженерных решений и с учетом экологических требований», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

В прошлом году на мусоросортировочном комплексе провели модернизацию — там установили новую линию, которая позволяет досортировывать отходы из контейнеров для раздельного сбора мусора. Также лента позволит проводить глубокую сортировку из контейнеров для твердых коммунальных отходов. Новая автоматизированная система включает сепараторы, прессующее оборудования для создания брикетов и три конвейера подачи и сортировки ТКО.

Кроме того, в комплексе создали новые рабочие места — их в основном занимают жители ближайших поселков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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