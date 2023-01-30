Кондратьев: на поддержку рыбохозяйственного комплекса Кубани направят более 35 млн рублей

Финансирование рыбохозяйственного комплекса в 2023 году увеличили почти вдвое. Об этом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил 30 января.

Глава Кубани рассказал, что в прошлом году в регионе вырастили 23,3 тыс. т рыбы.

«Для поддержки рыбохозяйственного комплекса мы почти в два раза увеличили финансирование — до 35,5 млн рублей. В том числе 20 млн рублей пойдут на субсидирование 50% затрат при закупке рыбоводного и перерабатывающего оборудования», — сказал губернатор.

Около 90% всей выращиваемой на Кубани рыбы — это толстолобик, карп и белый амур. За прошлый год прудовые и бассейновые хозяйства края вырастили 12,1 тыс. т толстолобика, 5,2 тыс. т карпа, 3,2 тыс. т амура и 1,8 тыс. т форели.

По словам Кондратьева, перспективные направления аквакультуры — это выращивание форели в морских садках, разведение раков и устриц. Также он подчеркнул важность открытия сети специализированных магазинов и ресторанов с учетом ежегодного растущего турпотока.

В 2021 году на Кубани стартовал проект по созданию фермы, выращивающей форель в море. Общая площадь сформированных рыбоводных участков превысила 3,7 тыс. га. В море разместили 12 садков. В прошлом году в них вырастили 1 тыс. 82 т форели. Компания «Черноморская форель» планирует увеличить объемы, чтобы постепенно заместить импорт местной рыбой.

Еще одной перспективной отраслью является разведение раков. «Таманский биотехнологический центр» работает над созданием крупнейшей в стране фабрики по выращиванию флоридского и австралийского красноклешневого рака.

В настоящее время уже сформировали маточное стадо в количестве 350 тыс. особей. На предприятии установили 1 тыс. 800 бассейнов общим объемом 500 куб. м для выращивания молоди. За прошлый год произвели 50 т раков.

За текущий год на Кубани планируют нарастить производство мальков различных видов рыб, а также расширить каналы сбыта продукции за пределы края.

Доля Кубани в общем объеме производства товарной рыбы в РФ — порядка 9%, в ЮФО — более 30%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: живые карпы, амуры и толстолобики появились на ярмарках выходного дня в Краснодаре.