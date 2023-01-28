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Живые карпы, амуры и толстолобики появились на ярмарках выходного дня в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhivye-karpy-amury-i-tolstolobiki-poyavilis-na-yarmarkah-vyhodnogo-dnya-v-krasnodare
Живые карпы, амуры и толстолобики появились на ярмарках выходного дня в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Живую рыбу доставили на ярмарки фермерские хозяйства со всего Краснодарского края. Приобрести карпов, амуров и толстолобиков можно с 8:00 до 15:00 на ярмарках выходного дня.

Также на ярмарках Краснодара представлены свежая зелень, овощи, сыры, колбасы, выпечка, крупы, соленья и кондитерские изделия. Порядка 700 сельхозпроизводителей из 16 районов Кубани доставили на ярмарки 90 т продукции.

Купить продукты от местных производителей можно на ярмарках на улицах имени Архитектора Ишунина (вблизи дома № 7/1), Буденного (участок между Красной и Рашпилевской), Уральской (возле дома № 170/7), Евдокии Бершанской (у дома № 216/1), имени Героя Яцкова (вблизи дома № 11), Дзержинского (рядом с домом № 213), имени Каляева (вблизи дома № 198), Бургасской (возле дома № 31/1) и на Одесской (у дома № 48).

Кроме того, дополнительная торговая площадка работает на улице Восточно-Кругликовской рядом с домом № 38.

На всех ярмарках соблюдаются санитарные требования Роспотребнадзора. Контролируется проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и соблюдение правил торговли.

Подробную информацию о городских ярмарках можно найти на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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