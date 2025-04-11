Кондратьев: на Кубани живут почти 3 тыс. узников концлагерей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 апреля — в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей рассказал о людях, которые пережили ужас лагерей смерти.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отмечается 11 апреля. В 2025 году исполнилось ровно 80 лет со дня, когда из германского лагеря смерти Бухенвальда вышли живыми десятки тысяч замученных человек.

«Они не потеряли веры, не сдались. Пережившие нечеловеческие испытания, сильные духом люди сегодня являются для нас примером стойкости и мужества. О самой большой трагедии прошлого века мы всегда вспоминаем с содроганием сердца, слушаем рассказы переживших долгие месяцы заключения. И со скорбью говорим о тех, кто не вернулся. Сегодня в нашем крае проживают почти 3 тыс. узников концлагерей, воспоминания каждого из них для нас бесценны», — написал в Telegram Кондратьев.

Губернатор отметил, что о жизненном пути этих людей пишут в газетах и рассказывают молодежи.

«Мы не должны предавать забвению преступления против человечества. Всегда будем помнить о ценности жизни и свободы», — добавил глава Кубани.

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