Кондратьев: на Кубани за последние 3 года из теневой занятости вывели около 200 тыс. работников

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского Вениамин Кондратьев провел совещание по ситуации на рынке труда.

Глава региона отметил, что сейчас особенно важно сохранять социальную и экономическую устойчивость. После введения санкций и ухода иностранных компаний были приняты меры, которые помогли предприятиям Кубани избежать массовых увольнений.

«Уровень регистрируемой безработицы в крае составляет 0,5%. Это на 0,2% ниже, чем в 2021 году и на 0,4% ниже, чем в среднем по стране. Сейчас особое внимание необходимо обратить на градообразующие предприятия. Если возникнут риски сокращений — эти вопросы надо отрабатывать с каждым работодателем в ручном режиме. А сотрудникам говорить о возможностях дальнейшего трудоустройства или обучения», — сказал губернатор.

Министр труда и соцразвития края Сергей Гаркуша сообщил о том, что массовые увольнения на крупных градообразующих предприятиях не планируются. Безработица планомерно снижается, в экономике региона заняты более 2,7 млн жителей. При этом на Кубани работают 6 центров занятости с большой базой предложений, а на одного соискателя приходится 3 вакансии.

«Центры трудоустроили уже 64 тыс. человек — это 7 из 10 обратившихся. У людей есть возможность пройти профобучение по нацпроекту «Демография», — добавил Сергей Гаркуша.

Отдельно на совещании обсудили вопрос защиты трудовых прав мобилизованных граждан и добровольцев.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что трудовые договоры не могут быть расторгнуты в одностороннем порядке, мобилизованные после окончания службы имеют право вернуться на свое рабочее место.

«Сейчас возникает много вопросов по сохранению трудовых отношений, ни один не должен остаться без ответа. Для этого прошу организовать горячую линию для мобилизованных граждан и их родственников», — сказал губернатор.

Глава региона поручил усилить борьбу с теневой занятостью и серыми зарплатами. За последние 3 года на Кубани вывели из тени 200 тыс. работников, еще около полумиллиона кубанцев получают серые зарплаты. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что официальное трудоустройство дает уверенность гражданам, гарантирует защиту их трудовых прав, способствует пополнению краевой казны. Губернатор поручил главам муниципалитетов постоянно держать ситуацию под личным контролем, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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