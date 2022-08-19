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Минтруд РФ: осенью ожидается рост уровня безработицы, пик придется на начало 2023 года

Экономика
19.08.2022 15:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/mintrud-rf-osenyu-ozhidaetsya-rost-urovnya-bezrabotitsy-pik-pridetsya-na-nachalo-2023-goda
Минтруд РФ: осенью ожидается рост уровня безработицы, пик придется на начало 2023 года
Фото RODNAE Productions, pexels.com

Осенью рост происходит из-за сезонности и поведенческого фактора. Пик напряженности на рынке труда прогнозируют на конец 2022 — начало 2023 года.

В министерстве труда и социального развития РФ сообщили, что в стране за последний месяц на 5% снизилась численность работников, находящихся под риском увольнения, — она составила 310,7 тыс. человек. Сейчас безработица в стране держится на исторически низком уровне — 3,9%.

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — отметили в ведомстве.

В связи с этим правительство намерено принять меры по поддержке населения и рынка труда, сообщает ТАСС.

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