Минтруд РФ: осенью ожидается рост уровня безработицы, пик придется на начало 2023 года

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Осенью рост происходит из-за сезонности и поведенческого фактора. Пик напряженности на рынке труда прогнозируют на конец 2022 — начало 2023 года.

В министерстве труда и социального развития РФ сообщили, что в стране за последний месяц на 5% снизилась численность работников, находящихся под риском увольнения, — она составила 310,7 тыс. человек. Сейчас безработица в стране держится на исторически низком уровне — 3,9%.

«Учитывая динамику изменения ситуации с занятостью населения, Минтруд России прогнозирует смещение пика роста напряженности на рынке труда на конец 2022 года — начало 2023 года», — отметили в ведомстве.

В связи с этим правительство намерено принять меры по поддержке населения и рынка труда, сообщает ТАСС.

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