Кондратьев: на Кубани за этот год планируем высадить 1,5 тыс. гектаров садов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал 20 ноября, как в регионе проходит работа по закладке новых садов.

Глава Кубани подчеркнул, что со своей стороны власти предусмотрели различные меры поддержки. Так, для начинающих садоводов действует региональная программа «Малый сад», по которой можно получить 3 млн рублей на закупку саженцев, оборудования и спецтехники.

«Всего за этот год планируется высадить более 1,5 тыс. га новых садов. При этом наши аграрии используют преимущественно местный посадочный материал. У нас в крае 30 питомников, где уже вырастили 7 млн саженцев. Они устойчивы к внешним воздействиям и дают хороший урожай уже в ближайшие два года после посадки», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

С начала года на поддержку садоводов направили рекордные средства — более 1,2 млрд рублей, добавил Вениамин Кондратьев.

За прошедшие 8 лет в крае заложили в общей сложности 13,6 тыс. га садов, причем 10,8 тыс. из них — интенсивного типа. Благодаря государственной поддержке садоводства и наличию развитой научной базы отрасль продолжает устойчиво развиваться. Кубань остается ведущим регионом в этой области. В нынешнем году в регионе общий урожай фруктов и ягод превысил 500 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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