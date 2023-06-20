Кондратьев: на Кубани в этом году по нацпроекту достроят более 50 соцобъектов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 20 июня провел совещание, на котором обсудили реализацию нацпроектов и строительство социальных объектов в регионе.

Глава региона отметил, что завершается первое полугодие, и сейчас важно оценить возможные риски, принять необходимые решения, чтобы достичь всех поставленных целей. В этом году объем финансирования нацпроектов в крае составляет 68,9 млрд рублей.

«Это большие средства, которые позволят улучшать жизнь в регионе по различным направлениям. Нам предстоит построить более 50 соцобъектов — школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, водозаборы и бассейн. На особом контроле ситуация с новыми поликлиниками. Важно ускориться и ввести все восемь объектов до конца года, как мы и обещали жителям. Они ждут эти поликлиники, и мы не можем их подвести», — сказал Вениамин Кондратьев.

Также глава региона отметил, что для предупреждения рисков с поставками важно закупать максимальное количество мебели и оборудования у местных производителей.

По словам директора департамента организации проектной деятельности администрации края Светланы Герих, кассовое исполнение нацпроектов в регионе на сегодняшний день составляет около 19 млрд рублей. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Глава ведомства отметила, что наибольшее кассовое освоение у нацпроектов «Производительность труда» — 99%, «Малое и среднее предпринимательство» — 71% и «Демография» — 50%. По остальным нацпроектам необходимо ускорить работы, чтобы не допустить просрочек.

Разработали рейтинг реализации нацпроектов в муниципалитетах. Он учитывает кассовое освоение, своевременность заключения контрактов и достижения контрольных точек, информационное сопровождение. Сейчас в лидеры вышли по показателям Успенский, Тихорецкий, Ленинградский, Курганинский и Абинский районы. В числе отстающих — Белоглинский, Строминский, Красноармейский и Темрюкский районы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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