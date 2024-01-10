Кондратьев: на Кубани в 2024 году сохранят все меры поддержки АПК

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел краевое совещание, на котором подвели итоги работы в 2023 году и определили планы на текущий год.

По словам Вениамина Кондратьева, в прошлом году, несмотря на непростые погодные условия, агропромышленный комплекс обеспечил продовольственную безопасность Кубани и страны.

«В регионе собрали 14,3 млн т зерновых, хороший урожай фруктов, винограда. Кубань удержала за собой лидерство по производству молока и яиц. Мы производим 43% вина и шампанского в стране, а в будущем планируем выпускать 50%. Стратегическая задача — прийти к полному импортозамещению в семеноводстве, а также уделить особое внимание селекции в животноводстве», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что в прошлом году господдержка агропромышленного комплекса превысила 13 млрд рублей. По его словам, необходимо дальше наращивать объемы производства, развивать переработку и увеличивать долю несырьевого экспорта. Для того, чтобы достичь этих целей, в текущем году на Кубани сохранят все меры поддержки АПК.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, рентабельность сельского хозяйства в 2023 году составила более 34%, при том, что по России этот показатель не превышает 20%. Самыми производительными отраслями стали рисоводство, садоводство, свекловичное производство. Замглавы региона рассказал о том, что в растениеводстве точками роста являются семеноводство и создание питомников, укрепление мелиоративного комплекса. На Кубани закрывают собственную потребность по всем базовым сельхозкультурам, а по некоторым из них — значительную долю в России. В отрасли животноводства рост достигается благодаря качественной селекционно-племенной работе.

«Улучшились показатели малого и среднего агробизнеса. Пять лет назад сделали ставку на кооперацию, и это дало результат. Сегодня в этот сектор вовлечены порядка 2,4 тыс. фермеров и ЛПХ. Выручка от их деятельности по итогам года составила почти 2,5 млрд рублей», — сообщал Андрей Коробка.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что комплексное развитие сельхозпроизводства невозможно без решения социальных вопросов.

Кубань активно участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В прошлом году реализовали около 120 проектов в сфере инженерной инфраструктуры и благоустройства, построили крупные соцобъекты. В этом году планируют реализовать 110 объектов.

Высокая доходность агропромышленного комплекса края привлекательна для инвесторов. В 2023 году на Кубани реализовали 57 инвестпроектов. Создали около 2 тыс. новых рабочих мест. В этом году планирую реализовать 46 проектов.

На совещании обсудили меры господдержки. В этом году на финансирование всех отраслей АПК предусмотрено 10,6 млрд рублей, но в течение года сумму планируют увеличить, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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