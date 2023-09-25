Кондратьев: на Кубани стартовал фестиваль «Черноморская винная неделя»

Эногастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя» будет проходить с 25 сентября до 1 октября. Мероприятие проводят в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Об открытии фестиваля сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам главы региона, Краснодарский край является крупнейшим винный регионом страны и гордится винодельческой отраслью. Кубанские вина известны и пользуются большим спросом.

«Ежегодно мы собираем 40% российского винограда и производим 42% отечественного вина. Сегодня в регионе стартовала Черноморская винная неделя. Винодельни края представят энотуристам свои программы. Это уникальная возможность насладиться красотой юга России, посетить виноградники и увидеть, как производят настоящее кубанское вино», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В рамках фестиваля пройдут экскурсии по местам винного туризма. Туристы смогут посетить 17 виноделен и продегустировать лучшие сорта вина. На каждой винодельне пройдут тематические и творческие мастер-классы, на которых гостей научат различать ароматы вин.

В Абрау-Дюрсо с 29 сентября по 1 октября пройдут основные мероприятия проекта: озере кулинарные мастер-классы, модные показы дизайнерской одежды и музыкальные шоу-программа. Гостем фестиваля станет группа «Градусы», музыканты выступят вечером 30 сентября. Кроме того, на озере Абрау состоится регата и заплыв на сапбордах.

Вход на фестиваль свободный. На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация. Подробности можно узнать на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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