Кондратьев: на Кубани создают все условия для развития аграрного бизнеса

Правительство России увеличило объем государственной поддержки для сельхозпроизводителей. Повысили размеры гранта «Агростартап».

Теперь в рамках него аграрии, занимающиеся и другой работой, в том числе выращиванием фруктов и овощей, смогут получить до 5 млн рублей, предприниматели, занимающиеся мясным и молочным скотоводством — до 7 млн рублей, животноводы, работающие в сельхозкооперативах — до 8 млн рублей, члены кооперативов, выращивающих сельскохозяйственные культуры — до 6 млн рублей. Кроме того, объем субсидий на возмещение затрат по приобретению агропродукции у владельцев подсобных хозяйств и членов кооперативов для сельхозкооперативов вырос в два раза и составил 20 млн рублей.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уверен, что увеличение размера гранта «Агростартап» позволит сельхозпроизводителям увеличить объемы производства и улучшить переработку продукции.

«Для развития малого и среднего аграрного бизнеса в регионе создают все условия. Поддерживаем предпринимателей – от производства сельхозпродукции до ее реализации. Создаем бесплатные торговые места для продажи фермерских товаров на ярмарках», — сказал Кондратьев.

Глава региона отметил, в крае самый мощный и многочисленный фермерский сектор в стране, включающий в себя 13 тыс. крестьянско-фермерских и более 1 млн личных подсобных хозяйств.

Для представителей агробизнеса на Кубани доступны различные меры поддержки. Предприниматели получают гранты в рамках программы «Агростартап». Для создания сельских усадеб в небольших населенных пунктах жители могут получить соцвыплаты. Гранты доступны и на закладку садов интенсивного типа, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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